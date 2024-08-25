Вашингтон, 25 августа, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис опережает своего политического оппонента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди молодых избирателей, а также среди темнокожих и латиноамериканцев. При этом политик-республиканец лидирует среди избирателей старшего возраста и белого населения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного 25 августа канадской организацией Angus Reid Institute.

ИА Регнум Харрис, Уолц

Исследование показало, что 59% американцев в возрасте от 18 до 34 лет поддерживают Харрис, при этом симпатизируют Трампу всего 30% в этой возрастной группе. Среди темнокожих избирателей Харрис поддерживают 67%, а среди латиноамериканцев 57%. Поддержка Трампа среди этих групп составляет 16% и 33% соответственно.

При этом среди белых избирателей 51% выразили поддержку Трампу, а действующего вице-президента поддержали только 39%. При этом в возрастной группе избирателей старше 54 лет 49% склонились к поддержке экс-президента США, и 40% поддержали политика-демократа Харрис.

Среди общего числа респондентов Харрис поддерживают 47% опрошенных, и это на 3% выше показателя, зафиксированного месяц назад. Уровень поддержки Трампа при этом остался прежний — 42% от общего числа избирателей.

Опрос проводился с 19 по 23 августа 2024 года среди 1758 зарегистрированных американских избирателей. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус два процентных пункта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как следует из результатов совместного соцопроса газеты The Washington Post (WP), телеканала ABC и компании Ipsos, порядка 50% американских избирателей выразили поддержку кандидату в президенты от демократов Харрис. В поддержку экс-главы Белого дома Трампа выступили 45% респондентов. Вместе с этим отмечается, что разрыв поддержки среди зарегистрированных избирателей составил 49% (в пользу Харрис) против 45% (в пользу Трампа).

По мнению 53% опрошенных, Харрис является более квалифицированной для поста президента. Опрос проводился в период с 9 по 13 августа. Всего было опрошено 1975 респондентов. Статистическая погрешность составила 2,5 процентного пункта.

Выборы главы государства в США состоятся 5 ноября 2024 года.