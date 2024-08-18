Вашингтон, 18 августа, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Порядка 50% американских избирателей выразили поддержку кандидату в президенты, ныне занимающей должность вице-президента США Камале Харрис. В поддержку экс-главы Белого дома Дональда Трампа выступили 45% респондентов, следует из совместного соцопроса газеты The Washington Post (WP), телеканала ABC и компании Ipsos.

Lev Radin/Global Look Press Камала Харрис

«Учитывая погрешность этого опроса, который проверяет только национальную поддержку, лидерство Харрис среди зарегистрированных избирателей не считается статистически значимым», — пишет WP.

Отмечается, что преимущество вице-президента в три процентных пункта в гонке, в которой участвуют кандидаты от третьих партий, немного меньше, чем преимущество президента США Джо Байдена в 4,5 процента голосов избирателей в 2020 году.

Вместе с этим отмечается, что разрыв поддержки среди зарегистрированных избирателей составил 49% (в пользу Харрис) против 45% (в пользу Трампа).

По мнению 53% опрошенных, Харрис является более квалифицированной для поста президента.

Как передавало ИА Регнум, Байден считает поражение Трампа на предстоящих выборах самым главным для страны.

81-летний глава государства указал, что считал себя президентом переходного периода. Нахождение на посту президента Байден охарактеризовал как большую честь.

21 июля Байден заявил, что не будет участвовать в следующих президентских выборах. Он также заявил о полной поддержке в качестве кандидата от Демократической партии вице-президента Камалы Харрис.

6 августа её официально выдвинули в качестве кандидата. По информации газеты The New York Times, в ходе голосования её поддержали 99% делегатов Демпартии.

Трамп назвал отказ Байдена от выборов переворотом. Экс-президент отметил, что американский лидер год проводил предвыборную кампанию, победил в ней, а теперь его «выкинули». Бывший глава Белого дома также назвал Харрис провальным кандидатом.

28 июня Трамп назвал Байдена преступником, совершившим много ужасного на посту главы государства. По мнению бывшего президента, действующий американский лидер может стать осужденным после того, как покинет Белый дом.