Москва, 24 августа, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Один из осуждённых, погибших при захвате заложников в колонии №19 в Волгоградской области, незадолго до ЧП планировал заключить контракт с Минобороны и должен был отправиться в зону специальной военной операции. Об этом 24 августа рассказала «Известиям» его мать.

Росгвардия

«Он писал мне. Сказал: «Я заявление написал сразу же», а потом ещё раз это говорил, <…> пойдёт на СВО в конце этой недели или в начале следующей», — сказала она.

По словам женщины, о произошедшем она узнала из соцсетей. Также она сообщила, что в последний раз видела сына в мае, когда тот приезжал в Краснодар.

Как ранее сообщало ИА Регнум, при захвате заложников в ИК-19 погибли четверо заключённых. Им было от 22 до 38 лет. Среди погибших — 22-летний Кучинский А. и 28-летний Федоренко В. Оба получили сроки заключения по статье о распространении наркотиков. Также в числе жертв захвата — 34-летний С. Башкатов, признанный виновным в дезертирстве, и 38-летний А. Бондарь. Он получил срок за умышленное причинении тяжелого вреда здоровью.

23 августа в ИК-19 четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Злоумышленники требовали $2 млн, вертолёт и воздушный коридор в Грузию.

Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников. В результате происшествия погибли четыре сотрудника ФСИН, один из которых скончался в больнице.

СК России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).