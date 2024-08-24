Грозный, 24 августа, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал маразмом введение на Украине запрета на деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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«Это маразм полный <…> у них нет веры, у них нет ничего, связанного с человеком, поэтому они ни о чём не думают. Им дали задачу, поставили их хозяева, сделать так, чтобы ухудшить состояние России», — прокомментировал ситуацию глава Чечни журналисту Павлу Зарубину.

Глава республики также заявил, что украинский конфликт нужно закончить решительно.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа украинский парламент принял в окончательном чтении законопроект о запрете УПЦ. Его поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах. Глава киевского режима Владимир Зеленский 24 августа подписал закон, позволяющий запретить УПЦ. Документ вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

В этой связи МИД России сообщил, что закон о запрете УПЦ свидетельствует об умышленном уничтожении Киевом христианства вопреки конституции страны.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 23 августа назвал полноценным сатанизмом разгром православия и преследование христиан на Украине.