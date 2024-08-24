Грозный, 24 августа, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал маразмом введение на Украине запрета на деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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«Это маразм полный <…> у них нет веры, у них нет ничего, связанного с человеком, поэтому они ни о чём не думают. Им дали задачу, поставили их хозяева, сделать так, чтобы ухудшить состояние России»,прокомментировал ситуацию глава Чечни журналисту Павлу Зарубину.

Глава республики также заявил, что украинский конфликт нужно закончить решительно.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа украинский парламент принял в окончательном чтении законопроект о запрете УПЦ. Его поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах. Глава киевского режима Владимир Зеленский 24 августа подписал закон, позволяющий запретить УПЦ. Документ вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

В этой связи МИД России сообщил, что закон о запрете УПЦ свидетельствует об умышленном уничтожении Киевом христианства вопреки конституции страны.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 23 августа назвал полноценным сатанизмом разгром православия и преследование христиан на Украине.