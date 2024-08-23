Москва, 23 августа, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не пройдёт даром киевскому режиму, который будет разрушен, как библейские Содом и Гоморра. Такое мнение 23 августа высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

По словам политика, разгром православия и преследование христиан за веру на Украине — это «полноценный сатанизм», который исповедует киевский режим, поддерживаемый Западом для нанесения максимального ущерба России и россиянам.

«Эта история не пройдёт даром б. Украине. Страна будет разрушена, как Содом и Гоморра, а демоны неизбежно падут», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев уточнил, что расплата постигнет представителей киевского режима ещё до «перехода в мир иной».

«Напротив, наказание будет земным, жестоким, мучительным и свершится скоро. Ибо сказано: «Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на пяти деревах; и висели они на деревах до вечера» (Нав. 10:26)», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что украинская Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект о запрете канонической УПЦ. По его словам, документ вступит в силу через 30 дней с момента опубликования.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 22 августа доложил патриарху Константинопольскому Варфоломею о новом законе. Зеленский также выступил с утверждением, что этот документ якобы сделает Украину духовно независимой.

Представитель ООН Элизабет Троссел 21 августа заявила, что управление верховного комиссара организации начало анализ положений принятого на Украине закона о запрете УПЦ. УВКПЧ продолжит наблюдать за ситуацией с УПЦ на контролируемой Киевом территории, добавила она.

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) 22 августа заявил, что принятый киевским режимом закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ, не совместим с верховенством права. В РПЦ уточнили, что документ даёт возможность устанавливать критерии, на основании которых можно установить группу принадлежащих к УПЦ лиц и целенаправленно осуществлять против них политические репрессии.