Мелитополь, 24 августа, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате удара Вооружённых сил Украины по селу Владовка в Запорожской области, сообщил 24 августа губернатор региона Евгений Балицкий.

Petrov Sergey/Global Look Press

«С ранениями разной степени тяжести два жителя Черниговки доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь», — написал он в Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы.

Ранее, 24 августа, ИА Регнум передавало о пострадавшем в результате атаки ВСУ в селе Никольское в Белгородской области водителе легкового автомобиля. Мужчину с минно-взрывной травмой правого плеча доставили в больницу Белгорода.

Ещё один житель посёлка Вейделевка в Белгородской области пострадал после отражённой атаки дрона ВСУ. Мирный житель получил ожог.