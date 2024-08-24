Белгород, 24 августа, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля пострадал в селе Никольское Белгородской области в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на транспортное средство. Об этом 24 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Мужчину с минно-взрывной травмой правого плеча попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он в Telegram-канале.

Медики оказали жителю необходимую помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

У машины повреждены стёкла, кузов и колёса. Оперативные службы прибыли на место инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа житель посёлка Вейделевка в Белгородской области пострадал после отражённой атаки украинского дрона. Он получил ожог, госпитализация не потребовалась.

Вечером 23 августа ВСУ обстреляли Ржевку в Шебекинском городском округе и село Ясные Зори в Белгородском районе. В результате атак пострадали двое мирных жителей. В Ржевке женщина почувствовала себя плохо после обстрела и обратилась к врачам, а в Ясных Зорях мужчину с баротравмой госпитализировали в областную клиническую больницу.