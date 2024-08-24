Будапешт, 24 августа, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Отсутствие реакции Евросоюза на решение Украины прекратить транзит российской нефти в Венгрию говорит о том, что киевские власти пошли на это по указанию Брюсселя. Об этом 24 августа заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Estonian Foreign Ministry

«ЕС не защитил нашу страну, и это говорит о том, что украинское правительство получило указание из Брюсселя пойти на такой шаг», — приводит его слова газета Magyar Nemzet.

Сийярто отметил, что факт неспособности ЕС защитить Венгрию и Словакию от прекращения поставок нефти свидетельствует о «фатальном ослаблении» объединения.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля Украина заблокировала поставки нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба».

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха заявил, что действия украинских властей не что иное, как экономическая война с жителями республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия киевского режима попыткой давить на руководство и на жителей европейских стран. Поступок Киева в очередной раз показывают его полное пренебрежение к праву, законности, международно-правовыми нормам.

Главред портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич в интервью ИА Регнум отметил, что прекращение поставок в Венгрию может привести к остановке двух нефтеперерабатывающих заводов в республике.