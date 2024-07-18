Москва, 18 июля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Прекращение поставок по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию может привести к остановке двух венгерских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом 18 июля корреспонденту ИА Регнум рассказал профильный специалист, главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич, комментируя слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что Киев перекрыл поставки российского сырья по этому нефтепроводу.

Patrick Pleul/DPA/TASS

Сийярто сообщил, что сейчас венгерская компания MOL и российский «Лукойл» ищут юридически приемлемое решение для возобновления поставок.

Марцинкевич отметил, что в этой ситуации должны выяснять отношения три хозяйствующих субъекта: российская компания «Лукойл», венгерская компания MOL, которая является покупателем нефти, и компания «Укртранснафта», которая обязана выполнять свои транзитные функции. Пока ни одна из этих трёх компаний не выступила с официальными заявлениями по этому поводу. На сайтах компании также нет никаких сообщений. Ситуация связана с новыми санкциями Украины против «Лукойла», добавил специалист.

По его словам, если бы у Венгрии были альтернативные пути получения нефти, она бы отказалась от поставок из России. Но поскольку у неё нет других вариантов, она добилась исключения из всех эмбарго, которые вводила Еврокомиссия. Другого способа доставки нефти в Венгрию нет, подчеркнул эксперт.

Он считает, что прекращение поставок по нефтепроводу «Дружба» может привести к остановке двух венгерских нефтеперерабатывающих заводов. Единственный разумный вариант выхода из сложившейся ситуации — менять точку передачи прав собственности.

«Сейчас договор о транзите нефти подписан между «Лукойлом» и «Укртранснафтой». Согласно этому документу, «Укртранснафта» обязана выполнять свои договорные обязательства перед «Лукойлом». Однако если нефть будет передаваться в собственность венгерской компании на границе России и Украины, то отношений между «Укртранснафтой» и «Лукойлом» не будет. В этом случае «Укртранснафта» будет работать с венгерской компанией MOL. Возможно, именно это имел в виду Сийярто, когда говорил о том, что решение проблемы требует юридической проработки», — отметил Марцинкевич.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Кремле заявил, что Россия и Венгрия продолжают сотрудничать, руководствуясь принципами здорового прагматизма и взаимной выгоды. Он отметил, что сотрудничество продолжается по ряду направлений, в первую очередь, в энергетике. В частности, работа идёт по флагманскому проекту расширения атомной электростанции «Пакш».

20 июня постоянные представители стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявил, что новые санкционные меры должны закрыть все порты Евросоюза для танкеров c российской нефтью.