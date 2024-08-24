Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Польшу в тайном сотрудничестве с Россией
Будапешт, 24 августа, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Польша критикует Венгрию за сотрудничество с Россией, хотя Варшава тайно продолжает вести торговые отношения с Москвой. Об этом 24 августа заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Наши польские братья тихо делают то же самое, поэтому они не должны критиковать нас за то, что мы говорим об этом открыто и честно», — привёл слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети X.
Сийярто рассказал, что товарооборот России и Польши достиг €6 млрд по итогам 2023 года. По его словам, польская сторона проводила закупки российских удобрений в значительных объёмах.
Как передавало ИА Регнум, Сийярто заявил, что Варшава лицемерно критикует Будапешт из-за импорта российской нефти, в то время как сама Польша является клиентом одного из крупнейших поставщиков нефти из России. Он подчеркнул, что не видит в самом этом факте ничего предосудительного, но именно позиция польских властей вызывает негодование.
Глава МИД России Сергей Лавров 23 июля заявил, что ЕС стремится превратить в изгоя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его желание добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что венгерский премьер является одним из немногих политиков, поддерживающих урегулирование конфликта.
В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что победа России в конфликте на Украине приблизит потенциальное столкновение Москвы с НАТО.
Российская сторона неоднократно подчёркивала, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент Владимир Путин отмечал, что у РФ и альянса нет территориальных претензий друг к другу. По словам главы государства, возможный полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны.