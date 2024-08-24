Будапешт, 24 августа, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Польша критикует Венгрию за сотрудничество с Россией, хотя Варшава тайно продолжает вести торговые отношения с Москвой. Об этом 24 августа заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

РИА Новости / Алексей Майшев

«Наши польские братья тихо делают то же самое, поэтому они не должны критиковать нас за то, что мы говорим об этом открыто и честно», — привёл слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети X.

Сийярто рассказал, что товарооборот России и Польши достиг €6 млрд по итогам 2023 года. По его словам, польская сторона проводила закупки российских удобрений в значительных объёмах.

Как передавало ИА Регнум, Сийярто заявил, что Варшава лицемерно критикует Будапешт из-за импорта российской нефти, в то время как сама Польша является клиентом одного из крупнейших поставщиков нефти из России. Он подчеркнул, что не видит в самом этом факте ничего предосудительного, но именно позиция польских властей вызывает негодование.

Глава МИД России Сергей Лавров 23 июля заявил, что ЕС стремится превратить в изгоя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его желание добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что венгерский премьер является одним из немногих политиков, поддерживающих урегулирование конфликта.

В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что победа России в конфликте на Украине приблизит потенциальное столкновение Москвы с НАТО.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент Владимир Путин отмечал, что у РФ и альянса нет территориальных претензий друг к другу. По словам главы государства, возможный полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны.