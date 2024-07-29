Будапешт, 29 июля, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил власти Польши, критикующие Будапешт за сохранение экономических связей с Россией, в лицемерии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ организации).

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«С намерением сохранить польско-венгерское братство, мы долго терпели провокации и лицемерие нынешнего польского правительства, но теперь стакан полон», — указал Сийярто.

По его словам, Варшава лицемерно критикует Будапешт из-за импорта российской нефти, в то время как сама Польша является клиентом одного из крупнейших поставщиков нефти из РФ.

Сийярто подчеркнул, что не видит в самом факте импорта российской нефти ничего предосудительного, но именно позиция польских властей вызывает негодование.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля стало известно, что Украина заблокировала поставки нефти российской компании «Лукойл» в Словакию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба». 25 июля депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха заявил, что действия Украины являются прямой экономической войной с жителями республики. Он напомнил, что Словакия направляет Киеву гуманитарную помощь, но в ответ ей откровенно вредят.

После блокировки поставок Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия обратились в Европейскую комиссию с требованием запустить консультации, предваряющие расследование против Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала действия Киева, пренебрегающего международно-правовыми нормами, попыткой надавить на европейские страны.