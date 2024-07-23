Москва, 23 июля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Европейский союз стремится превратить в изгоя премьер-министра Венгрии и нынешнего председателя ЕС Виктора Орбана за его желание добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил 23 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций.

Michael Kappeler/Global Look Press Виктор Орбан

«Посмотрите, как Евросоюз обходится с премьер-министром Венгрии, председателем Евросоюза в этом полугодии. <…> Его пытаются сделать изгоем. В общем, в интересные времена живём», — сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что венгерский премьер является одним из немногих европейских политиков, которые поддерживают урегулирование украинского конфликта на основе компромиссов, а не военным путём.

Как сообщило ИА Регнум, 22 июля министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предложила задуматься над членством Венгрии в ЕС. По её словам, представители председательствующей страны не должны посещать столицы недружественных государств, показывая, что их идеи и ценности отличаются от идей Евросоюза.

Ранее Совет ЕС отказался проводить неформальную встречу глав МИД стран Евросоюза в Венгрии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснил это тем, что поведение страны «подрывает единство внешней политики» и должно иметь официальные последствия.

Причиной подобных выпадов в сторону Венгрии стали действия премьера Орбана. 5 июля он посетил Москву, где обсудил мирное урегулирование на Украине, а 8 июля встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава венгерского правительства проявил политическую волю к диалогу, и Москва позитивно относится к этой инициативе.

15 июля Орбан направил лидерам стран Евросоюза план урегулирования украинского конфликта по итогам своей миссии в Россию, США и на Украину.

Позднее китайское издание Global Times сообщило, что визит Орбана в Москву и Пекин привёл в ярость Евросоюз и НАТО. Коллективный Запад, отмечалось в статье, не допустит переговоров о соглашении по украинскому конфликту, которое будет заключено не при посредничестве Запада.