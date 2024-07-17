Варшава, 17 июля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Победа России в конфликте на Украине приблизит потенциальное столкновение Москвы с Североатлантическим альянсом, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью интернет-порталу Wirtualna Polska.

NATO North Atlantic Treaty Organization

В частности, отвечая на вопрос о возможном поражении Украины в конфликте с Россией, Дуда сказал, что потенциальная война России с Западом будет невероятно близка. По его словам, НАТО уже готовится к возможным боевым действиям с российской армией.

При этом польский президент подчеркнул, что необходимо действовать рационально и спокойно, как это делает Варшава. Польша, отметил он, увеличила расходы на оборону и намерена их поддерживать.

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно подчёркивала, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент Владимир Путин отмечал, что у РФ и альянса нет территориальных претензий друг к другу. По словам главы государства, возможный полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Президент также напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.

Так, в декларации саммита НАТО, который прошёл в июле в Вашингтоне, говорится, что альянс планирует продолжить расширение в Чёрном море и на Восточных Балканах. Члены военного блока заявили о намерении продолжить отслеживание ситуации в Черноморском регионе, уделяя отдельное внимание возможным угрозам безопасности НАТО. Страны альянса также призвали весь мир отказаться от поддержки России в любом виде, поскольку сотрудничество с Москвой якобы продлевает боевые действия в зоне конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита НАТО, заявлял, что России нужно думать над ответными мерами для сдерживания альянса. Фактически военная инфраструктура блока постоянно движется в сторону российских границ, обратил внимание представитель Кремля.