Курск, 24 августа, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил с рабочим визитом Курскую область. Об этом 24 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Сергей Кравцов

«Вместе мы приняли участие в августовском совещании с учителями, директорами школ и руководителями муниципальных органов управления образованием. В ходе обсуждения основное внимание уделили готовности региона к новому учебному году в условиях текущей ситуации», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Он отметил, что все школы региона, где это возможно, будут работать в очном формате, а в тех местах, где это небезопасно, организуют дистанционное обучение.

Смирнов добавил, что всех учеников обеспечивают учебниками и компьютерной техникой. При этом для детей, которые вынужденно покинули область, созданы условия для обучения в других регионах.

Врио губернатора сообщил, что Минпросвещения оказывает поддержку школам, направляя специалистов и обеспечивая методическую помощь. Кроме того, были созданы координационный центр и горячая линия для психологической поддержки учеников и их родителей.

Также Смирнов обратил внимание на то, что в Курскую область отправлено более 10 т гуманитарных грузов, в том числе продуктов питания, учебных материалов и компьютерного оборудования.

«От всей души благодарю Министерство просвещения и лично Сергея Кравцова за поддержку Курской области. Несмотря на все трудности, вместе мы сделаем всё необходимое, чтобы обеспечить получение качественного образования для каждого ребёнка», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Кравцов заявил, что в новом учебном году часть школ Курской области будет работать в смешанном формате — очном и дистанционном. Он добавил, что Минпросвещения находится на связи с регионами, где созданы пункты временного размещения, там также обеспечена возможность для всех детей пойти в школу 2 сентября.

Президент России Владимир Путин на совещании 22 августа заявил, что подготовку к новому учебному году в Курской области необходимо держать на контроле. Смирнов доложил главе государства о подготовленных решениях и сообщил, что в разных районах, в зависимости от ситуации, будет дистанционная форма обучения, смешанная или очная.