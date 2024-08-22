Москва, 22 августа, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Подготовку к новому учебному году в Курской области необходимо держать на контроле. Об этом 22 августа в ходе совещания по видеоконференции о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях заявил президент России Владимир Путин.

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Российский лидер попросил врио главы региона Алексея Смирнова держать «руку на пульсе» в этом вопросе.

Врио губернатора доложил главе государства о подготовленных решениях о начале учебного года. Он сообщил, что, в зависимости от ситуации, это будет как дистанционная форма обучения, в тех районах, которые отселяются, смешанная ― в примыкающих к ним или очная. Также, по его словам, идёт комплектация учебников и ноутбуков.

«Прошу Вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году. Все остальные вопросы жизнеобеспечения должны решаться в автоматическом режиме», ― подчеркнул Путин.

Президент попросил звонить ему напрямую, если возникнут сложности с помощью жителям области. Он добавил, что по окончании совещания сам позвонит Смирнову для обсуждения оперативных вопросов.

Ранее врио губернатора Курской области заявил, что вопросы организации обучения в школах регионе будут решаться в зависимости от оперативной обстановки. Он подчеркнул, что главная задача ― обеспечить безопасность детей и организовать доступность образования для каждого ребёнка.

По его словам, на данный момент формат, в котором будет организован процесс ― очно или дистанционно — обсуждается со специалистами Министерства просвещения РФ и представителям силовых структур. Смирнов отметил, что также прорабатывается вопрос организации обучения студентов учреждений среднего профессионального образования и вузов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным на 19 августа, из приграничных районов Курской области выехали порядка 13 тыс. детей. Врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев уточнил, что на территории девяти муниципальных образований, из которых массово выезжают люди, проживали 14 359 школьников. Также регион покинул 3321 воспитанник детских садов.

Часть детей разместили в других регионах России, предложивших свою помощь. Некоторые ребята начнут учебный год за пределами области. Так, Санкт-Петербург примет 700 детей, Волгоград и Ленинградская область — по 300 человек.

Для обеспечения безопасности детей, оставшихся в регионе, власти планируют с 1 сентября ввести дистанционные занятия. Однако окончательное решение этого вопроса остаётся в ведении областного оперштаба. Его планируют принять в ближайшие дни.