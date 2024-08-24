Курск, 24 августа, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В новом учебном году часть школ Курской области будет работать в смешанном формате — очном и дистанционном. Об этом 24 августа заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время рабочей поездки в регион.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«В новом учебном году часть школ будет работать в очном режиме, часть — в дистанционном. В ряде школ образовательный процесс будет организован в смешанном формате», — приводит его слова пресс-служба Минпросвещения.

Кравцов отметил, что все школьники будут обеспечены учебниками. Также он добавил, что министерство находится на связи с регионами, где созданы пункты временного размещения, там также обеспечена возможность для всех детей пойти в школу 2 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа Кравцов сообщил, что 114 школ в приграничных регионах России переведут на дистанционный формат.

Президент России Владимир Путин на совещании 22 августа заявил, что подготовку к новому учебному году в Курской области необходимо держать на контроле. Врио губернатора региона Алексей Смирнов доложил главе государства о подготовленных решениях и сообщил, что в разных районах, в зависимости от ситуации, будет дистанционная форма обучения, смешанная или очная.