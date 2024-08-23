Белгород, 24 августа, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины вечером 23 августа обстреляли Ржевку в Шебекинском городском округе и село Ясные Зори в Белгородском районе, двое мирных жителей получили ранения. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«Ещё двое раненых обратились за медицинской помощью. Жительница села Ржевка Шебекинского городского округа, у которой был повреждён дом в результате вечернего обстрела, почувствовав недомогание, вызвала скорую помощь», — сообщил Гладков.

Он уточнил, что пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение женщина будет проходить амбулаторно.

Ещё один мирный житель пострадал в результате обстрела села Ясные Зори. Мужчину с баротравмой госпитализировали в областную клиническую больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска в течение суток 22 августа и в ночь на 23 августа обстреляли десять населённых пунктов региона, выпустив суммарно 36 снарядов. В результате вооружённой агрессии ранения получили шесть мирных жителей. Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

До этого сообщалось, что ВСУ обстреляли Льгов в Курской области кассетными боеприпасами. По словам мэра города Алексея Клемешова, никто не пострадал, зафиксированы повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры.