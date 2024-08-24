Москва, 24 августа, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Более 3 тыс. т гуманитарной помощи доставлено в Курскую область. Об этом 24 августа сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артём Шаров на брифинге.

РИА Новости / Валерий Мельников

«За сутки семью автомобильными колоннами доставлено 80 т грузов. Всего в Курскую область 109 колонн доставили около 3 тыс. т гуманитарной помощи», — сказал он.

По словам Шарова, 24 августа в регион планируется доставить ещё шесть партий помощи, которую распределят по центрам выдачи и пунктам временного размещения.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа Шаров сообщил, что более 7 тыс. жителей Курской области получили выплаты на общую сумму свыше 107,5 млн рублей.

Президент России Владимир Путин на совещании 22 августа поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты в размере 15 тыс. рублей для жителей региона, покинувших приграничную зону.

21 августа вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что правительство поддержало инициативу российских цифровых платформ по оказанию помощи пострадавшим в Курской области. Крупнейшие маркетплейсы обратились с инициативой по оказанию помощи жителям региона. Пострадавшим предложат воспользоваться сервисами для поиска бесплатного временного жилья, трудоустройства, а также получить скидки и зачисление средств в личные кабинеты на оплату товаров первой необходимости.

К этой инициативе присоединились платформы «Авито», Ozon, Wildberries и «Мегамаркет».