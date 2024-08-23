Курск, 23 августа, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Более 7 тыс. жителей Курской области получили помощь в форме выплат. Об этом 23 августа на брифинге сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.

AP/TASS

«Осуществляется финансовая помощь пострадавшим гражданам. На сегодняшний день осуществлены выплаты более чем 7 тыс. граждан на общую сумму свыше 107,5 млн рублей», — сказал он.

Начисление выплат продолжается. Заявления на их получение жители региона могут подать через портал госуслуг.

Спикер МЧС отметил, что в Курскую область продолжают доставлять гуманитарную помощь. За сутки 10 автомобильных колонн доставили свыше 240 т грузов. Всего в регион 102 колонны привезли свыше 2,7 тыс. тонн гуманитарной помощи. В ближайшее время на территорию области должны прибыть ещё восемь гуманитарных колонн.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа на совещании президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты в размере 15 тыс. рублей для жителей региона, которые покинули приграничную зону.

14 августа стало известно, что правительство выделит до 600 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим жителям Курской области. Единовременная выплата составит 15 тыс. рублей. С учётом единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей общая сумма выплат составит 25 тыс. рублей.