Москва, 24 августа, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Российские военные нанесли авиаудары по украинским резервам в районе 15 пунктов в Сумской области, в том числе в городе Сумы, сообщило 24 августа Министерство обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов ВСУ», — следует из сводки ведомства.

Бойцы российской армии нанесли удары по технике ВСУ в районах населённых пунктов Атинское, Глухов, Дружба Журавка, Запселье, Калинов, Новая Слобода, Первомайское, Павловка, Садки, Свесса, Сумы, Сыроватка, Чуйковка и Ямполь.

Как сообщало 24 августа ИА Регнум, украинские формирования потеряли за всё время боёв на курском направлении свыше 5,5 тыс. бойцов и 71 танк. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники на курском направлении.

Минобороны также проинформировало, что бойцы ВС России за сутки сорвали попытки атак ВСУ в направлении Комаровки и Кремяного. В результате противник потерял более 60 военных убитыми и ранеными. Десять украинских военнослужащих сдались в плен.

Начиная с 6 августа украинские военные предпринимают попытки атаковать Курскую область. Российские военные не позволили им проникнуть вглубь региона, остановив ВСУ в приграничных районах. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 24 августа сообщил, что российские войска уничтожили в городе Глухове в Сумской области отряд ВСУ, который собирался отправиться в Курскую область.