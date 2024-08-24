Москва, 24 августа, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял доклады руководства Генерального штаба Вооружённых сил о противодействии вторгшимся в Курскую область украинским формированиям. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Владимир Путин принял доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча прошла в одном из командных пунктов Министерства обороны.

Также Путин заслушал по телефону доклады командующих группировками войск об оперативной обстановке на вверенных им направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, в Вооружённых силах России создали группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск». Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях и центральным аппаратом военного ведомства.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Российские бойцы не дали им прорваться вглубь региона и остановили в приграничных районах. Всего за время боёв на этом направлении украинские формирования потеряли 5137 человек и 69 танков.