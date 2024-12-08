Москва, 8 декабря, 2024, 05:22 — ИА Регнум. За девять месяцев 2024 года ущерб от коррупции, который официально установлен следователями СК РФ, составил более 14 млрд рублей. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

По словам главы ведомства, это немногим меньше, чем за тот же период 2023 года.

За девять месяцев 2024 года размер причинённого ущерба от коррупционных преступлений установлен в сумме 14,2 млрд рублей, за тот же период прошлого года — более 15,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в течение пяти лет российские прокуроры изъяли у коррупционеров имущество на сумму более 760 млрд рублей, оно было обращено в пользу государства. Такие данные озвучил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 7 декабря.

Президент России Владимир Путин в марте на расширенной коллегии ФСБ призвал уделить особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах.

Конституционный суд РФ в конце октября постановил, что к делам прокуратуры, связанным с обращением в собственность государства нажитого коррупционным путём имущества, нельзя применить общие сроки исковой давности.