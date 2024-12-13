Москва, 13 декабря, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего руководителя аппарата правительства Донецкой Народной Республики Дениса Петкуна. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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Его обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершённые группой лиц либо в особо крупном размере»).

Петкуна арестовали на срок 1 месяц 30 суток.

Второго фигуранта дела — зампредседателя правительства Омской области, министра цифрового развития и связи региона Дениса Цуканова суд также отправил под арест на 1 месяц 30 суток. До июля 2023 года чиновник занимал пост зампредседателя правительства ДНР.

По версии следствия, Петкун, Цуканов и иные лица похитили из бюджета республики бюджетные ассигнования.

Как передавало ИА Регнум, Цуканова задержали в Омске 12 декабря. Тогда было известно только то, что против него уже возбуждено уголовное дело.

На следующий день был задержан министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин по обвинению в присвоении средств на сумму более 400 тыс. рублей и превышении должностных полномочий. Будучи в должности главврача Александровской районной больницы, обманом начислял подчинённым повышенные денежные выплаты, часть из которых они по требованию отдавали начальнику. После назначения на должность министра здравоохранения региона в ноябре 2023 года он не прекратил «поборы». Суд отправил его под стражу.