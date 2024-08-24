Москва, 24 августа, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли за сутки на волчанском и липцевском направлениях до 135 военных, сообщило 24 августа Министерство обороны России.

Hesther Ng/Global Look Press

«Противник потерял до 135 военнослужащих <…> два бронетранспортера БТР-4 «Буцефал», — уточнил на брифинге официальный представитель ведомства ггенерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения группировки войск «Север» на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение украинским формированиям в районах населённых пунктов Грабовское, Глухов в Сумской области, Глубокое и Волчанск в Харьковской области. Российские бойцы уничтожили боевую машину пехоты Marder немецкого производства и шесть автомобилей.

Как сообщало 24 августа ИА Регнум, украинская армия за сутки потеряла 2120 военных в зоне проведения специальной военной операции. В зоне ответственности подразделений Южной группировки войск суточные потери ВСУ составили до 690 военнослужащих.

Российские силы ПВО за сутки сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиационных бомб Hammer, 12 реактивных снарядов HIMARS и 44 беспилотника в зоне спецоперации.