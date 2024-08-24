Киев, 24 августа, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Артём Дмитрук заявил, что в ближайшее время готовится его задержание.

Кадр из видео Артём Дмитрук

«Службы начали плотную работу по мне! Если быть точным, бегут наперегонки, кто первый меня поймает», — написал он в Telegram-канале.

Дмитрук добавил, что пограничники получили указание задержать его при попытке пересечь границу. Также он рассказал, что в ближайшее время будут проводиться обыски по местам его жительства в Киеве и Одессе. По его словам, все эти действия происходят по указанию главы киевского режима Владимира Зеленского.

Дмитрук известен тем, что освещал гонения киевского режима в адрес канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Как передавало ИА Регнум, 20 августа Дмитрук сообщил, что организованные преступные группы готовят покушение на него и членов его семьи. Он уточнил, что каждый день получает сообщения с угрозами убийства. Депутат считает, что это связано с его государственной деятельностью и политической позицией.

В октябре 2023 года в Верховной раде произошла стычка между Дмитруком и депутатом от партии «За будущее» Игорем Гузем. Это случилось после голосования по законопроекту о запрете УПЦ на Украине. За несколько месяцев до этого Дмитрук призывал членов Рады не одобрять этот законопроект.

Закон о запрете УПЦ Зеленский подписал 24 августа 2024 года.