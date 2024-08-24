Бразилиа, 24 августа, 2024, 12:49 — ИА Регнум. От демографической катастрофы Украину может спасти только лишь капитуляция. Такое мнение высказал научный сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

По его словам, демографический кризис является одним из самых трагических последствий конфликта для Украины, так как сотни тысяч украинских бойцов погибли и свыше 12 млн украинцев покинули свою страну. Из-за этого на Украине осталось порядка 20 млн человек и образовался дефицит населения.

Лейрос отметил, что, по его мнению, демографическую ситуацию, которая была до вооружённого конфликта, вряд ли удастся восстановить, как бы ни старался киевский режим и его международные сторонники репатриировать миллионы украинских беженцев по всему миру. При этом Киев, похоже, согласился подчиниться плану Запада «воевать до последнего украинца», добавил эксперт.

«Есть только одно решение демографической проблемы Украины: быстрая капитуляция, приняв условия мира с Россией, включая разрыв связей с НАТО», — написал он.

По мнению Лейроса, такое решение позволило бы Киеву наладить хорошие отношения с Москвой, а также привлечь инвестиции как из растущей российской экономики, так и из российских партнеров, включая Китай.

В результате этого Украина будет быстро восстановлена, и многие эмигрировавшие захотят туда вернуться, чтобы насладиться экономическим ростом страны — сценарий, который будет невозможен, если Украину после конфликта продолжат контролировать западные финансовые хищники, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа украинский экономист Алексей Кущ написал, что население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин ниже единицы. Эксперт уточнил, что это может пройти в течение 75 лет, и назвал этот процесс национальной катастрофой.

Польский портал Interia 7 августа написал, что уровень рождаемости на Украине упал ниже тех показателей, которые наблюдались в пиковый период пандемии коронавируса. По словам авторов статьи, процент новорожденных на Украине продолжает падать, и страна буквально исчезает на глазах.

По данным аналитического центра «Украинский институт будущего» (УИБ), на начало июня на территории, которую Киев считает своей, проживают 29 млн человек. В учреждении уточнили, что численность жителей страны с начала 2022 года уменьшилась на 8,6 млн.