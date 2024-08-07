Киев, 7 августа, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Уровень рождаемости на Украине упал ниже тех показателей, что наблюдались в пиковый период пандемии, написал польский портал Interia.

Иван Шилов ИА Регнум Украина, демография

Авторы публикации подчеркнули, что процент новорожденных в стране продолжает падать, и она исчезает на глазах. По данным издания, за первое полугодие 2024 года на трех умерших проходился всего один родившийся.

В Interia уточнили, что самая низкая рождаемость наблюдается в Черниговской и Сумской областях, а самая высокая смертность — в Днепропетровской и Харьковской. Авторы статьи отмечают, что демографический кризис на Украине усугубляется вооруженным конфликтом.

Журналисты добавили, что происходящее в стране опустошает её.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня аналитический центр «Украинский институт будущего» (УИБ) привёл информацию, согласно которой на территории, которую Киев считает своей, проживают 29 млн человек. В учреждении добавили, что численность жителей страны с начала 2022 года уменьшилась на 8,6 млн.

В середине июля директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что на Украине уже никогда не будут жить 52 млн человек. При этом она допустила, что к 2033 году численность населения страны может достигнуть 35 млн человек.

Организация Объединённых Наций сделала прогноз, в соответствии с которым численность населения этой страны сократится до 15,3 млн человек к 2100 году. При этом в ООН насчитали на Украине на начало 2024 года около 37 млн жителей.