Киев, 24 августа, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин ниже единицы, что является национальной катастрофой. Такое мнение высказал 23 августа в соцсети украинский экономист Алексей Кущ.

Иван Шилов ИА Регнум Украина, демография

«Буквально в три итерации трех поколений за 75 лет население Украины может сократиться до 10 миллионов человек. Прежде всего, в результате миграции и падения коэффициента фертильности у женщин ниже единицы», — пояснил эксперт.

Кущ уточнил, что в 2023 году на Украине родились лишь 187 тысяч детей, а годом ранее — 230 тысяч детей. Падение рождаемости составляет более чем на 30%. При этом Кущ предупреждает, что масштаб национальной трагедии может стать ещё более катастрофичным. Специалист не исключил, что часть детей из 187 тысяч новорожденных могли родиться за пределами страны, прежде всего в странах ЕС.

«Война — национальная трагедия. А демографический кризис — национальная катастрофа. И я не понимаю тех людей, которые не осознали еще эту простую истину», — резюмировал эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины. Как указал киевский глава, выехавшие за границу граждане лишены культурной связи со своей страной и находятся под воздействием «российской пропаганды».

Как отмечается в докладе ООН «Перспективы мирового населения — 2024», численность населения Украины сократится до 15,3 млн человек к 2100 году. По состоянию на начало 2024 года население Украины составляет порядка 37 млн человек.

Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что численность населения Украины уже никогда не достигнет 52 млн человек, как было в 1993 году. По её оценкам, к 2033 году численность населения страны может достигнуть 35 млн человек. Она отметила, что это самый оптимистичный сценарий. По мнению Либановой, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.