Хельсинки, 24 августа, 2024, 10:01 — ИА Регнум. США не намерены в течение ближайшего времени передавать Украине свои истребители F-16. Об этом заявил министр американских Военно-воздушных сил (ВВС) Фрэнк Кендалл.

Ssgt. Jerreht Harris Planetpix/Global Look Press

«Я не знаю ни о чём подобном. Но идея не исключена», — сказал он 23 августа в беседе с финской газетой Helsingin Sanomat.

По словам Кендалла, в ближайшее время потребности украинской армии в этих самолётах планируется удовлетворять за счёт помощи государств — членов НАТО, таких как Дания и Нидерланды.

Министр ВВС США напомнил, что американская сторона совместно с партнёрами занимается обучением украинских пилотов для управления этими самолётами.

«И в следующем году будет достигнут значительный прогресс в обучении», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что западные страны продолжат программу обучения пилотов украинских формирований на истребителях F-16 в Дании и американском штате Аризона. По его словам, ему неизвестно об обучении украинских пилотов на F-16 на территории Украины.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 14 августа написал, что в небе над военным аэродромом Коломыя в Ивано-Франковской области заметили F-16. Аэродром находится у одноимённого райцентра Ивано-Франковской области.

Заместитель командира гвардейского истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ рассказал, что российские конструкторы усовершенствовали ракету для противодействия истребителям стран Запада, включая американские F-16. Российский пилот подчеркнул, что новые средства противодействия появятся тогда, когда у украинских формирований будут новые самолёты.