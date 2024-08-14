Москва, 14 августа, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Истребитель F-16 заметили в небе над военном аэродромом Коломыя в Ивано-Франковской области Украины, сообщил 14 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По данным пророссийского сопротивления, на аэродроме Коломыя замечен F-16. Коломыя — аэродром, куда перевели самолеты с военного аэродрома в Староконстантинове», — сообщил Лебедев.

Аэродром Коломыя расположен около одноимённого райцентра Ивано-Франковской области.

Как передавало ИА Регнум, по данным The Economist, киевскому режиму передали первые 10 истребителей F-16. Отмечалось, что до конца года ВСУ должны получить ещё 10 таких самолётов, а к концу 2025-го их должно быть у Киева 79.

Глава Каховского городского округа Херсонской области Павел Филипчук 8 августа сообщил, что в небе над районом впервые замечены F-16. По его мнению, ВСУ послали туда самолёт с целью посеять среди жителей Каховки панику. Он выразил уверенность, что скоро все эти истребители собьют и уничтожат.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее отметила, что F-16 не изменят ситуацию в зоне спецоперации и не помогут киевскому режиму. Дипломат подчеркнула, что украинские войска зря надеются на самолёты НАТО как на «волшебную таблетку».