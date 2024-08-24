Геническ, Херсонская область, 24 августа, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Украинские формирования готовят попытку высадки на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области со стороны Чёрного моря и Днепро-Бугского лимана. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Как отметил в своём Telegram-канале глава области, появилась достоверная информация о скоплении украинской военной техники, в основном западной, для попытки наступления с Чёрного моря на херсонском направлении.

Сальдо уточнил, что, согласно полученной информации, в числе такой техники много безэкипажных катеров, штурмовых лодок и вертолётов.

«Очевидно, враг снова попытается предпринять высадку со стороны Чёрного моря и Днепро-Бугского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую косы с одной целью — поставить там флаги и показать Западу, что они якобы закрепились на территории Херсонской области», — написал он.

По словам губернатора, этот план координируют силы специальных операций НАТО и он должен быть реализован в День независимости Украины.

«Ради очередной медийной акции Киев готов бросить на смерть множество своих [военных], сотни, а может, и тысячи, из которых гарантированно будут убиты. Российские военнослужащие готовы встретить врага во всеоружии и дать ему сокрушительный отпор», — заключил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа глава Херсонской области рассказал, что российские десантники сорвали попытку пехоты украинской армии высадиться на один из островов в дельте Днепра. По его словам, лодку с украинскими боевиками ликвидировал расчёт Д-30 из соединения ВДВ России.

Сальдо 6 августа сообщил, что украинские военные предприняли вторую с февраля попытку высадить десант на Тендровской косе. Армия России отследила их действия и уничтожила три лодки украинских диверсантов, вышедшие из Очакова.