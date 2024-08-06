Геническ, Херсонская область, 6 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Подразделения российской армии, действующие в Херсонской области, прошлой ночью уничтожили три лодки украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на Тендровской косе, сообщил 6 августа губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

Сальдо заявил, что российские подразделения отследили действия противника ещё когда катера вышли из Очакова. Диверсантов при попытке высадиться встретили огнём из различных видов оружия.

«Три лодки были уничтожены вместе с экипажами и затонули, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили», — написал губернатор.

Он отметил, что это вторая попытка украинской стороны совершить провокацию на Тендровской косе. Она провалилась, как и первая. Киев, проводя такие акции, рассчитывает только на медийный эффект, добавил Сальдо.

Минобороны пока не сообщило о попытке ВСУ высадить десант в Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, первая попытка украинских войск высадить десант на Тендровской косе была в феврале. В том бою российские бойцы потопили четыре лодки противника, только одна смогла уйти. Погибли 25 украинских военных, одного взяли в плен. Он позже заявил журналистам, что командование ВСУ в этой операции фактически бросило на убой подчинённых «ради медийки».