Украинские диверсанты ночью попытались высадиться на Тендровской косе
Три лодки украинских диверсантов уничтожены при попытке высадки на Тендровской косе
Геническ, Херсонская область, 6 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Подразделения российской армии, действующие в Херсонской области, прошлой ночью уничтожили три лодки украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на Тендровской косе, сообщил 6 августа губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Сальдо заявил, что российские подразделения отследили действия противника ещё когда катера вышли из Очакова. Диверсантов при попытке высадиться встретили огнём из различных видов оружия.
«Три лодки были уничтожены вместе с экипажами и затонули, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили», — написал губернатор.
Он отметил, что это вторая попытка украинской стороны совершить провокацию на Тендровской косе. Она провалилась, как и первая. Киев, проводя такие акции, рассчитывает только на медийный эффект, добавил Сальдо.
Минобороны пока не сообщило о попытке ВСУ высадить десант в Херсонской области.
Как сообщало ИА Регнум, первая попытка украинских войск высадить десант на Тендровской косе была в феврале. В том бою российские бойцы потопили четыре лодки противника, только одна смогла уйти. Погибли 25 украинских военных, одного взяли в плен. Он позже заявил журналистам, что командование ВСУ в этой операции фактически бросило на убой подчинённых «ради медийки».