Геническ, Херсонская область, 23 августа, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Военные российских Воздушно-десантных войск сорвали попытку пехоты украинских формирований высадиться на один из островов в дельте Днепра. Об этом 23 августа сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Станислав Красильников/РИА Новости

Как отметил в своём Telegram-канале глава региона, движущуюся к одному из островов в дельте Днепра лодку с шестью боевиками выявили операторы беспилотников.

«Расчёт 122-миллиметровой гаубицы Д-30 из соединения ВДВ беглым огнём с закрытой огневой позиции уничтожил вражескую пехоту при попытке выхода на берег. Ликвидировано до отделения солдат противника», — написал он.

Ранее в Минобороны рассказали, что расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки российских войск «Днепр» уничтожили скопление живой силы украинских войск на одном из островов в дельте Днепра.

Российские артиллеристы-реактивщики ударили по выявленным воздушной разведкой позициям противника и точно поразили цели. В ведомстве уточнили, что расчёты РСЗ «Град» нанесли удар по украинским боевикам с расстояния 20 км.

«Видео объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени показало поражение целей. Живых боевиков на острове не осталось», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа подразделения группировки войск «Днепр» поразили позиции нескольких бригад украинских формирований в районах Новоданиловки и Малых Щербаков в Запорожской области. За сутки ВСУ потеряли на данном направлении до 30 бойцов, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и пять автомобилей.

Ранее в этот же день командир российского расчёта барражирующих боеприпасов «Ланцет» с позывным Рысь рассказал, что его подчинённые уничтожили с начала 2024 года на херсонском направлении не менее 12 американских гаубиц М777. По его словам, цели выявляют с помощью воздушной разведки.