Вашингтон, 24 августа, 2024, 08:25 — ИА Регнум. США готовы вводить санкционные ограничения против государств, позволяющих российским банкам открывать филиалы в своих юрисдикциях якобы для обхода санкций. Об этом в интервью газете Financial Times 23 августа заявил заместитель главы американского минфина Уолли Адейемо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы будем преследовать не только филиал, который они открывают, но и другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые с ними сотрудничают», — пригрозил американский чиновник.

По словам замглавы ведомства, большая часть крупных банков мира сдалась на фоне доминирования западных стран и не намерена рисковать. Адейемо также выступил с утверждением, что эти кредитные организации чаще ведут сотрудничество с США, Евросоюзом, Британией и «остальными членами коалиции», нежели с Россией.

«Они не хотят терять доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене», — предположил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа американский минфин ввёл санкции в отношении ещё 400 физических и юридических лиц в России и за её пределами. В новый перечень вошли ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», «Научно-производственное объединение «РОСТАР», 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, а также Заполярная строительная компания.

Позднее в этот же день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москве совершенно безразличны новые безрассудные антироссийские санкции. Дипломат отметил, что действующая администрация США на фоне предвыборной кампании в преддверии выборов американского президента решила обнажить свою антироссийскую сущность.