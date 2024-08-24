Снайпер сил специальных операций (ССО) Вооружённых сил Украины навёл российскую ракету «Искандер-М» на своё подразделение. События развивались под Авдеевкой в ноябре 2023 года. Таким известием, опубликованным на сайте Шевченковского районного суда в Киеве, ознаменован новый, 912-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Комплекс «Искандер-М»

В постановлении, вынесенном судебной инстанцией в начале июля 2024 года, сказано, что украинский снайпер, завербованный Вооружёнными силами России, якобы за вознаграждение передавал российской стороне координаты, по которым потом наносились удары. Так, в частности, снарядом оперативно-тактического комплекса России были уничтожены или получили ранения украинские военные, входящие в подразделение, где служил снайпер ССО.

Тем временем операторы новейших беспилотников самолетного типа «Молния-1» группировки войск «Север» поражают бронированную и автомобильную технику ВСУ в приграничном районе Курской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911006" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа беспилотников самолетного типа «Молния-1» в курсокм приграничье

БПЛА «Молния-1» — ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей, позволяющей наносить удары по противнику на расстоянии до 30 километров, пояснили в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

Удары ракетами по живой силе и бронированной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области нанёс также экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52.

О том, что в курском приграничье уничтожена вражеская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), заявил накануне, 23 августа, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Боевые действия велись возле деревни Камышёвка.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.