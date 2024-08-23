Москва, 23 августа, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России выявили и уничтожили возле деревни Камышёвка в Курской области украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), заявил 23 августа на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Потери противника составили пять человек и один автомобиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ВС РФ продолжают выявлять в лесах и уничтожать диверсантов ВСУ, которые пытаются пробраться вглубь российской территории.

Как передавало ИА Регнум, российские войска 22 августа уничтожили скрывавшуюся в лесу украинскую ДРГ возле села Скрыльевка в Курской области. Потери ВСУ составили две бронемашины и семь бойцов, а также один военнослужащий попал в плен.

Украинские атакуют Курскую область с 6 августа. Российская армия остановила вражеские силы в приграничных районах и не позволила им попасть вглубь территории региона. По данным на 23 августа, формирования ВСУ за последние сутки потеряли на этом направлении до 400 военных, а с начала боёв — свыше 5,1 тыс. бойцов.