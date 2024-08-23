Белгородский район, Белгородская область, 24 августа, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Один мужчина пострадал в посёлке Малиновка Белгородского района в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинской армии. Об этом сообщил 24 августа глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

«ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок Малиновка Белгородского района. Ранен мужчина», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Пострадавший получил осколочные ранения. Врачи направили его в областную клиническую больницу. Также из-за атаки выбило окна в частном доме.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 августа ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Из-за атаки украинских военных пострадала женщина, которая получила минно-взрывную травму, баротравму и различные осколочные ранения ног. Также было повреждено остекление коммерческого объекта.

Вечером 23 августа ВСУ обстреляли Ржевку в Шебекинском городском округе и село Ясные Зори в Белгородском районе. В результате ударов оказались ранены два мирных жителей.