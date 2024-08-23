Вашингтон, 23 августа, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Министерство финансов Соединённых Штатов Америки ввело санкции против сына министра обороны России Андрея Белоусова Павла Белоусова. Информацию об этом 23 августа опубликовали на сайте ведомства.

Kremlin.ru

«Белоусов Павел Андреевич… Дата рождения: 24 мая 1994 год», — говорится в документе.

Кроме того, в санкционный список внесли жену Павла Евгению Белоусову. Также ограничения наложили на компанию Claire&Clarte, исполнительным директором которой, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является Павел Белоусов.

Как передавало ИА Регнум, всего минфин США 23 августа внёс в санкционный список почти 400 физических лиц и организаций. Под рестрикции попали в том числе Научно-производственное объединение «РОСТАР», 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, а также Заполярная строительная компания.

Президент РФ Владимир Путин в мае заявил, что санкции, которые запад ввёл против России, привели к обратному результату, так как экономика страны растёт. Он отметил, что уже в 2023 году темпы развития российской экономики были выше общемировых. Противники хотели вызвать коллапс внутри страны и развались её изнутри, но эти планы не провалились, подчеркнул глава государства.

В июне Путин заявил, что Запад не смог изолировать Россию, несмотря на бурную и бесцеремонную кампанию, развёрнутую в мире. При этом западные страны до сих пор не отказались от планов создать подобие антироссийской коалиции, отметил он.