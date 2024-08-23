США ввели санкции против сына главы Минобороны России Белоусова
Вашингтон, 23 августа, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Министерство финансов Соединённых Штатов Америки ввело санкции против сына министра обороны России Андрея Белоусова Павла Белоусова. Информацию об этом 23 августа опубликовали на сайте ведомства.
«Белоусов Павел Андреевич… Дата рождения: 24 мая 1994 год», — говорится в документе.
Кроме того, в санкционный список внесли жену Павла Евгению Белоусову. Также ограничения наложили на компанию Claire&Clarte, исполнительным директором которой, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является Павел Белоусов.
Как передавало ИА Регнум, всего минфин США 23 августа внёс в санкционный список почти 400 физических лиц и организаций. Под рестрикции попали в том числе Научно-производственное объединение «РОСТАР», 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, а также Заполярная строительная компания.
Президент РФ Владимир Путин в мае заявил, что санкции, которые запад ввёл против России, привели к обратному результату, так как экономика страны растёт. Он отметил, что уже в 2023 году темпы развития российской экономики были выше общемировых. Противники хотели вызвать коллапс внутри страны и развались её изнутри, но эти планы не провалились, подчеркнул глава государства.
В июне Путин заявил, что Запад не смог изолировать Россию, несмотря на бурную и бесцеремонную кампанию, развёрнутую в мире. При этом западные страны до сих пор не отказались от планов создать подобие антироссийской коалиции, отметил он.