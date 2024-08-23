Волгоград, 23 августа, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла сообщения о том, что заключённые, взявшие заложников в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области, захватили всю территорию учреждения.

Дмитрий Рогулин/ ТАСС

«В СМИ и сети Интернет распространяется информация о том, что ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области была полностью захвачена преступниками. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

ФСИН подчеркнула, что злоумышленники удерживали только одно отдельное помещение, расположенное на территории ИК-19.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Злоумышленники требовали $2 млн, вертолёт и воздушный коридор в Грузию. О ситуации доложили президенту Владимиру Путину.

Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников. В результате происшествия погибли четыре сотрудника ФСИН, один из которых скончался в больнице.

СК России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).