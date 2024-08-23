Москва, 23 августа, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Заявление офицера ВСУ Дмитрия Глущенко о вторжении украинской армии в Курскую область из-за малого количества лайков в социальных сетях — это попытка отвлечь внимание от истинной цели операции. Такое мнение 23 августа корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Кадр из видео

Глущенко заявил, что военные не понимают стратегической цели вторжения в Курскую область. Он считает, что организовать атаку могли из-за того, что в социальных сетях люди ставят мало лайков.

«Военный ВСУ не мог сделать такое заявление без санкции. Поскольку у ВСУ ничего не вышло, они решили вбросить тему о «лайках». Однако в его словах есть доля истины. Например, о том, что Киев осознал неудачи и начал раздумываться о своих дальнейших действиях. Целью вторжения ВСУ в Курскую область было заставить Россию пойти на невыгодные для неё переговоры. Киев надеялся, что в случае поражения или захвата Запорожской и Курской АЭС, а также части территории России, он сможет поставить вопрос о прекращении боевых действий и размене. Однако этого не произошло», — подчеркнул политолог.

По его словам, также Киев рассчитывал, что Россия отведёт войска с Донбасса, но и этого не случилось. Для киевского режима стало шоком, что Россия не только не отвела войска, но и пошла дальше в наступление, воспользовались его ошибкой, подчеркнул эксперт.

Он согласился со словами командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, что спецоперация может завершиться в ближайшие два-три месяца.

По мнению Михайлова, в течение этого времени ВСУ будут разгромлены на курском направлении и на красноармейском направлении в ДНР. После этого российские войска выйдут на Днепропетровскую область, и России будут открыты все пространства.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские силы не позволили украинским военным проникнуть вглубь региона и остановили их в приграничных районах.

Министерство обороны России 23 августа проинформировало, что Вооружённые силы Украины за время боевых действий на курском направлении потеряли 5137 военнослужащих, 69 танков, 27 боевых машин пехоты. На этом направлении российские военные ликвидировали 55 бронетранспортёров, 350 боевых бронированных машин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и один MLRS. За время боёв ВС России уничтожили шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77.

Президент России Владимир Путин 12 августа заявил, что о переговорах с людьми, которые наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре или пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики, не может быть речи. Российский лидер уточнил, что Киев нападением на Курскую область при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и стремится к улучшению своих позиций на будущих мирных переговорах.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 21 августа заявила, что атаки украинских формирований на Курскую область аннулировали возможность каких-либо мирных переговоров с Киевом. Дипломат отметила, что ранее в Киеве заявляли о планах усилить переговорные позиции, однако не подумали о последствиях своих действий.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 21 августа назвал невозможным мирное урегулирование на Украине после нападения ВСУ на Курскую область. Теперь переговоры будут только после полного разгрома украинских войск. Политик также заявил, что России готовили «переговорный капкан».