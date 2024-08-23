Киев, 23 августа, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Украинские военные не понимают стратегической цели нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом 23 августа заявил украинский офицер Дмитрий Глущенко в беседе с украинским политологом Юрием Романенко, запись которой опубликована на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум

«Не проглядывается пока чётких, понятных целей. Стратегических, я имею в виду. Для чего это всё [нападение ВСУ на Курскую область] затевалось», — сказал он.

Глущенко выразил мнение, что эта операция была начата украинскими властями для отвлечения жителей контролируемой Киевом территории от тяжёлой ситуации в зоне боевых действий, а также в экономике и энергетике.

По словам офицера ВСУ, у всех западных партнёров Киева есть претензии по поводу коррупции на Украине, и поэтому они не дают украинским властям денег, а жители страны мало одобряют действия последних в интернете.

«А дальше сейчас они [власти в Киеве] сидят, наверное, и обдумывают второй раунд. Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?» — добавил Глущенко.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа американские издание Newsweek написало, что Киев сомнительной авантюрой в Курской области лишил себя шансов на мирные переговоры. Авторы публикации уточнили, что киевский режим в этом случае играет с огнём и провоцирует эскалацию конфликта, умышленно подстрекая российскую сторону к более жёстким ответным действиям.

Президент России Владимир Путин 12 августа заявил, что Киев нападением на Курскую область выполняет волю западных хозяев, желая улучшить свои позиции на возможных переговорах. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не будет вести переговоры с теми, кто без разбора наносит удары по гражданскому населению и создаёт угрозу для объектов ядерной энергетики.

Украинские формирования начали нападения на Курскую область с 6 августа. Армия России остановила их в приграничных районах и не позволила ВСУ проникнуть вглубь территории страны. По данным Минобороны от 21 августа, украинские боевики за время боевых действий в Курской области потеряли свыше 4400 бойцов.