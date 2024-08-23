Курск, 23 августа, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Вице-премьер России Марат Хуснуллин по поручению президента России Владимира Путина посетил Курскую область с рабочим визитом. Об этом он сообщил 23 августа в своём Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ ТАСС

Замглавы правительства вместе с врио губернатора региона Алексеем Смирновым посетил пункты временного размещения и ознакомился с тем, как идёт работа по переселению жителей из приграничных районов и по выплатам им компенсаций. Вице-премьер также обсудил с главой региона, что необходимо сделать для поддержки людей.

«Составляем план по восстановлению повреждённых дорог, социальных объектов. Будем готовы оперативно все привести в порядок. Также обсудили вопросы развития региона, жилищного и дорожного строительства. Несмотря ни на что, регион продолжит развиваться», — написал Хуснуллин.

Смирнов в своём Telegram-канале подчеркнул, что вице-премьер приехал в регион в важный день, ровно 81 год назад завершилась Курская битва, в которой Красная армия разгромила фашистов. По случаю знаменательной даты замглавы правительства и врио губернатора возложили цветы к мемориалу памяти бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны.

«Так сложилось, что сегодня, как и летом 1943 года, на нашей земле вновь идут бои и снова мы видим, как горят танки с крестами. Но я уверен, что вскоре Курская область будет полностью освобождена, а пострадавшие районы восстановлены», — подчеркнул Смирнов.

Глава области также поблагодарил Хуснуллина, федеральный центр, регионы и всех жителей страны за неоценимую помощь в трудные времена.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские войска не дали силам противника прорваться вглубь региона, остановив их в приграничных районах. По данным на 23 августа, за последние сутки украинские войска на этом направлении потеряли до 400 военных, их потери с начала провокации составили более 5,1 тыс. бойцов.

Президент России Владимир Путин 7 августа в ходе совещания о ситуации в Курской области призвал глав субъектов РФ поддержать пострадавший регион. Он также отдельно поручил вице-премьеру Денису Мантурову координировать помощь жителям области.

22 августа глава государства провёл очередное заседание об обстановке в приграничных районах. Путин ещё раз подчеркнул, что необходимо оперативно реагировать по всем возникающим там вопросам и немедленно выполнять все поручения.

Заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров 23 августа сообщил, что более 7 тыс. жителей Курской области в рамках оказания помощи пострадавшим получили выплаты на общую сумму свыше 107,5 млн рублей. Начисление компенсаций продолжается, для этого необходимо подать заявку через портал «Госуслуги».