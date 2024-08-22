Москва, 22 августа, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Необходимо наладить оперативное реагирование по всем вопросам в приграничных районах России, прежде всего, чтобы эффективно помогать жителям в социальной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин 22 августа в ходе совещания.

Belkin Alexey/Global Look Press

Глава государства обсудил обстановку в Белгородской, Брянской и Курской областях с главами регионов, а также с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Он подчеркнул важность решения социально-экономических вопросов на этих территориях.

«Ещё раз повторяю: прошу подготовить прямо сейчас соответствующие поручения и приступать к их исполнению незамедлительно», — сказал Путин.

Президент добавил, что будет постоянно держать связь с регионами, чтобы в случае необходимости оперативно реагировать на возникающие вопросы.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания сообщил главе государства о сложной ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. За последнюю неделю были ранены 19 мирных граждан. Администрация наладила взаимодействие с силовыми структурами, это должно улучшить обстановку.

Мантуров сообщил об эвакуации жителей из приграничных районов Курской области, которую с 6 августа атакуют ВСУ. Из опасных мест вывезли 115 тыс. человек. Врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что из восьми приграничных районов выехали 133 тыс. граждан.