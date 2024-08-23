Москва, 23 августа, 2024, 18:30 — ИА Регнум. В Москве завершается капитальный ремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева. Об этом 23 августа сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Мэр уточнил, что обновление медучреждения является частью масштабной программы по модернизации инфраструктуры здравоохранения.

«В первую очередь приводим в порядок многопрофильные клиники, чтобы они вышли на инновационный уровень оказания медпомощи», — написал Собянин в Telegram-канале.

Он уточнил, что в обновлённом здании появятся отделения сосудистой хирургии, терапии, эндокринологии, кардиологии, аритмологии, нейро — и кардиохирургии. Также будут функционировать две операционные и два реанимационных отделения.

«В корпусе установят более 3 тыс. единиц оборудования», ― указал мэр.

Как сообщало ИА Регнум, осенью на Азовской улице в Зюзине, находящемся в Юго-Западном административном округе Москвы, после реконструкции откроют детскую и взрослую поликлиники. Как уточнил Собянин, здания практически полностью перестраивают, оснащают новейшим оборудованием. В обеих поликлиниках увеличится количество процедурных.

Кроме того, до конца 2024 года планируется завершить капитальный ремонт в корпусе Центра паллиативной помощи в московском районе Марьина Роща. Для оснащения корпуса закупят свыше 5 тыс. единиц оборудования, медицинских изделий и мебели.