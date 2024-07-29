Москва, 29 июля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Капитальный ремонт в корпусе Центра паллиативной помощи в московском районе Марьина Роща планируется завершить до конца 2024 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В здании на улице Двинцев создаём пространство, максимально приближенное к домашнему. Проводим капремонт — больше половины запланированных работ уже закончены», — отметил градоначальник.

Для оснащения корпуса будет закуплено более 5 тыс. единиц оборудования, медизделий и мебели, уточнил Собянин. Каждая палата будет оборудована потолочными подъёмниками для перемещения маломобильных и лежачих пациентов.

В обновлённом корпусе предусмотрены малая операционная, кабинеты механо — и эрготерапии и водолечения. Кроме того, в здании разместят второе в столице отделение длительной респираторной поддержки.

«Завершить ремонт планируем до конца года. В обновленном корпусе на 90 коек будут работать порядка 250 человек», — добавил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин сообщил, что ежегодно в Москве проводится более 100 тыс. высокотехнологичных операций. По словам мэра, это стало возможным благодаря оснащению стационаров современным оборудованием.

Например, после ремонта в городской клинической больнице № 1 имени Пирогова открыли две рентген-операционные. А эндопротезирование коленного сустава в городской клинической больнице № 31 имени академика Савельевой теперь проводится с помощью высокотехнологичного робота-ортопеда.