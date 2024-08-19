Москва, 19 августа, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Осенью на Азовской улице в Зюзине, находящемся в Юго-Западном административном округе Москвы, откроют детскую и взрослую поликлиники после реконструкции, сообщил 19 августа в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

«Здания практически полностью перестраиваем — делаем их удобными как для посетителей, так и для медиков. Оснащаем новейшим оборудованием», — написал он.

В обеих поликлиниках после возобновления работы увеличится количество процедурных. В детском медучреждении оборудуют кабинеты ЭКГ и исследования функций внешнего дыхания, во взрослом обустроят больше кабинетов врачей общей практики.

Собянин напомнил, что в Зюзине ранее уже отремонтировали поликлинику на Каховке и открыли Центр амбулаторной онкологической помощи.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа Боткинской больнице присвоили статус — Московский многопрофильный научно-клинический центр. Медицинское учреждение переоснастили, построили на его территории новое здание и провели реконструкцию возведённых ранее. В клинике в год осуществляют более 100 тыс. медицинских операций.