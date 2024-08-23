Вологда, 23 августа, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Начальника исправительной колонии ИК-19 в Суровикино Волгоградской области Андрея Девятова, который был ранен заключёнными, захватившими заложников, отправили на вертолёте в больницу Волгограда.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Мы отправили его на вертолёте в Волгоград», — процитировало «РИА Новости» представителя административного корпуса Суровикинской центральной районной больницы.

Медик подчеркнул, что Девятов жив.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа группа заключённых захватила в качестве заложников нескольких сотрудников ФСИН, когда шло заседание дисциплинарной комиссии. Про предварительным данным, одного из работников убили.

Захватившие заложников заключённые требовали $2 млн, вертолёт и коридор для бегства в Грузию. Главы силовых ведомств доложили о ситуации в колонии президенту России Владимиру Путину.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в больницу доставили четверых человек, пострадавших при захвати заключёнными заложников. Двое из них пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Бойцы спецназа Росгвардии ликвидировали четырёх заключённых, захвативших заложников. Преступников уничтожили снайперы.