Волгоград, 23 августа, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Спецназ ликвидировал четырёх заключённых, захвативших заложников в ИК-19 в Волгоградской области, все заложники спасены. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Росгвардии.

Виталий Тимкив / РИА Новости

«Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всех захваченных заложников освободили.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа группа заключённых взяла в заложники несколько сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на заседании дисциплинарной комиссии. Про предварительным данным, один из сотрудников был убит.

По информации источников, захватившие заложников заключённые потребовали 2 млн долларов, вертолёт и возможность вылететь из России через границу с Грузией. Директор ФСИН Аркадий Гостев доложил о произошедшем в ИК-19 президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет по этому факту возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). Прокуратура Волгоградской области проверит исправительную колонию в Суровикино, в которой произошло ЧП.

По данным властей области, в больницу поступили четверо пострадавших в результате захвата. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.