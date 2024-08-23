Энергодар, Запорожская область, 23 августа, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 23 августа целенаправленно обстреляли гидротехнические сооружения Энергодара, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«В результате было повреждено водозаборное оборудование, часть города оставалась без воды», — написал он в Telegram-канале.

Балицкий отметил, что спасатели быстро ликвидировали пожар, а коммунальные службы устранили последствия атаки. Водоснабжение оперативно восстановили. Губернатор не исключил, что украинские войска попытаются ещё раз нанести удар, так как они стремятся уничтожать социальную инфраструктуру.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа ВСУ обстреляли территорию Запорожской АЭС, что привело к пожару на объекте охладительных систем. Балицкий сообщил, что угрозы парового взрыва и других последствий не было.

17 августа украинские военные с помощью дрона сбросили снаряд возле энергоблоков Запорожской АЭС, по месту, где постоянно передвигаются сотрудники станции. Никто не пострадал. Инспекторы МАГАТЭ, которые в это время были на объекте, осмотрели место падения заряда.

Президент России Владимир Путин, комментируя удары ВСУ по Запорожской АЭС, отметил, что силы, которые поддерживают киевский режим, не обращают на это внимания. Он назвал это их большой ошибкой.