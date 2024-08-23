Москва, 23 августа, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Мировой суд Таганского района города Москвы взыскал задолженность по оплате за коммунальные услуги с певца, лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова. Об этом 23 августа сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

Petrov Sergey/Global Look Press Сергей Жуков

«Мировой судья судебного участка Nº 373 <…> вынес два судебных приказа о взыскании с Жукова Сергея Евгеньевича задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги», ― говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля суд взыскал с Жукова задолженность по оплате коммунальных услуг. Мировой судья вынес два судебных приказа. Сумму задолженности не уточнили.

В марте суд отказал Жукову в правах на ряд песен группы «Руки Вверх», записанных в конце 1990-х годов. Певец попытался оспорить права на песни «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и некоторые другие.

Суд отметил, что Жуков знал о существующих правоотношениях, но за 20 лет их никак не оспаривал, поэтому иск был отклонён.